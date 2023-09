... ha detto che 'la cosa più importante che potremmo fare per la crescita globale è che la Russia metta fine alla sua brutale guerra contro l''. Quanto alla Cina, incontrando i media in ...... ha detto che "la cosa più importante che potremmo fare per la crescita globale è che la Russia metta fine alla sua brutale guerra contro l'". Quanto alla Cina,, incontrando i media a ...Dalla guerra di aggressione russa contro l'e la spinta al distaccamento europea, alla corsa ... da Bruxelles che non ha nemmeno un numero di telefono da chiamare a Jake Sullivan e Janet...

Ucraina, Yellen: la guerra della Russia pesa sull'economia | Abbattuti 16 droni lanciati su Odessa e Mykolaiv TGCOM

La cosa più importante che potremmo fare per la crescita globale è che la Russia metta fine alla sua brutale guerra contro l’Ucraina”. Così Janet Yellen segretario al Tesoro Janet Yellen, parlando all ...Il fattore più destabilizzante resta l'aggressione di Mosca contro Kiev che "ha aumentato i prezzi di cibo ed energia e siamo consapevoli dei rischi per la crescita globale". (ANSA) ...