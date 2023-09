Ucraina | reclutamento illegale cubani in Russia | arrestate 17 persone

(Di venerdì 8 settembre 2023) (Adnkronos) – Le autorità cubane hanno arrestato 17in relazione a una rete di trafficanti di esseri umani, operante dalla, che starebbe reclutando cittadiniper combattere per Mosca in. A riferirlo sono stati i media statali, che citano il ministero degli Interni, come si legge sulla Cnn. La rete di trafficanti, riferisce inoltre il ministero, è stata smantellata. Lunedì il ministero degli Esteri cubano aveva dichiarato di aver scoperto una rete che trafficavaresidenti ine “anche alcuni a Cuba”, per essere “incorporati nelle forze militari che partecipano alla guerra in”. Pochi i dettagli forniti sulle presunte operazioni di traffico, ma aveva detto che le autorità stavano lavorando per ...

Alcuni hanno pagato fino a 15.000 dollari per un viaggio clandestino notturno fuori dall'I ... 'Caccia del gatto col topo' Convocazioni agli uffici di"ai posti di blocco, alle ...Leggi anche, Russia - Usa: tensione per munizioni all'uranio impoveritoillegale cubani in Russia: arrestate 17 persone, Russia accusa Usa: "Armi uranio ...... per essere "incorporati nelle forze militari che partecipano alla guerra in". Pochi i dettagli forniti sulle presunte operazioni di traffico, ma aveva detto che le autorità stavano lavorando ...

Ucraina, Cuba arresta 17 persone legate a rete reclutamento ... Adnkronos

Il governo di Cuba ha dichiarato di aver identificato una «rete di trafficanti» russa che aveva l’obiettivo di reclutare cubani per le «operazioni militari in Ucraina». Ad annunciarlo è Bruno Rodrigue ...(Adnkronos) – Le autorità cubane hanno arrestato 17 persone in relazione a una rete di trafficanti di esseri umani, operante dalla Russia, che starebbe reclutando cittadini cubani per combattere per M ...