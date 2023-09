Ucraina | reclutamento illegale cubani in Russia | arrestate 17 persone

(Di venerdì 8 settembre 2023) (Adnkronos) – Le autorità cubane hanno arrestato 17in relazione a una rete di trafficanti di esseri umani, operante dalla, che starebbe reclutando cittadiniper combattere per Mosca in. A riferirlo sono stati i media statali, che citano il ministero degli Interni, come si legge sulla Cnn. La rete di trafficanti, riferisce inoltre il ministero, è stata smantellata. Lunedì il ministero degli Esteri cubano aveva dichiarato di aver scoperto una rete che trafficavaresidenti ine "anche alcuni a Cuba", per essere "incorporati nelle forze militari che partecipano alla guerra in". Pochi i dettagli forniti sulle presunte operazioni di traffico, ma aveva detto che le autorità stavano lavorando per ...

... per essere "incorporati nelle forze militari che partecipano alla guerra in". Pochi i dettagli forniti sulle presunte operazioni di traffico, ma aveva detto che le autorità stavano lavorando ...Leggi anche, Russia - Usa: tensione per munizioni all'uranio impoveritoillegale cubani in Russia: arrestate 17 persone, Russia accusa Usa: "Armi uranio ...Ne aveva parlato lei stessa, in un'intervista concessa a una giornalistadurante il Roland ... Andava modificato il team, a quel punto: cambio di supporto psicologico edi un ...

(Adnkronos) – Le autorità cubane hanno arrestato 17 persone in relazione a una rete di trafficanti di esseri umani, operante dalla Russia, che starebbe reclutando cittadini cubani per combattere per M ...Nella Confederazione sono 12'000 gli uomini adulti che hanno trovato rifugio, centinaia di loro sarebbero arruolabili - Kiev ha chiesto all'Ufficio federale di giustizia assistenza giudiziaria ...