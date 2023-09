Ucraina | Podolyak contro il Papa | ' come mediatore non è credibile | è filorusso'

"Il Vaticano non può avere alcuna funzione di mediazione, perché sarebbe una funzione che ingannerebbe l'o la giustizia", ha detto, aggiungendo che Kiev - in questa situazione - non ...... "Ingannerebbe l'o la giustizia". Durissime le parole sul pontefice: "Francesco non è ... A parlare è Mykhailo, capo consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in una lunga e ......La reazioneA un giorno di distanza dalla diffusione del racconto dell'episodio, la dura reazione di Kyiv è stata affidata al consigliere presidenziale ucraino Mykhailo, che ha ...

Ucraina, Podolyak: "Nessun ruolo mediazione per il Papa, è filorusso" Sky Tg24

La posizione filorussa di papa Francesco mina il suo ruolo di mediazione nella guerra in Ucraina. Lo ha dichiarato il consigliere ...La superiorità aerea russa "ferma" la controffensiva ucraina. È quanto ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, deplorando il rallentamento nelle sanzioni alla Russia e nelle forniture ...