Ucraina | Podolyak attacca di nuovo il Papa | ' come mediatore non è credibile | è filorusso'

"Il Vaticano non può avere alcuna funzione di mediazione, perché sarebbe una funzione che ingannerebbe l'o la giustizia", ha detto, aggiungendo che Kiev - in questa situazione - non ...Allarme Lavrov, di cosa accusa l''Il Vaticano non può avere alcuna funzione di mediazione, perché sarebbe una funzione che ingannerebbe l'o la giustizia', ha spiegato, ..."Il Vaticano non può avere alcuna funzione di mediazione, perché sarebbe una funzione che ingannerebbe l'o la giustizia", ha detto, aggiungendo che Kiev - in questa situazione - non ...

Ucraina, il consigliere Podolyak attacca di nuovo il Papa: «Non può essere un mediatore, è filorusso» Open

Alta tensione fra l’Ucraina e Elon Musk. Con un post su Twitter (X), il consigliere del presidente Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, ha infatti attaccato duramente il miliardario americano, ...Mentre Kiev fa un affronto al Papa che potrebbe essere la pietra tombale per un qualsiasi ruolo da intermediario della Santa Sede per la pacificazione in Ucraina. Mykhailo Podolyak, capo consigliere ...