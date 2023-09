Ucraina | più che le armi possono le urne

Leggi su panorama

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il mancato successo della controffensiva di Kiev fa guardare alle elezioni in Usa, Eur opa e Russia come svolte imprevedibili. Per questo si cercherà una soluzione. Il tempo gioca contro di noi. In un annomandarci più carri armati e anche gli F-16, ma la popolazione russa è 3,5 volte la nostra. Non abbiamo abbastanza riserve umane per combattere per sempre» ammette l’esperto di sicurezza ucraino Anton Gerashchenko. Sul campo gli ucraini sono riusciti ad avanzare appena 18 chilometri in oltre due mesi sulla direttrice principale della controffensiva a Sud. «Un’avanzata importante, che li ha portati a contatto con la seconda linea di difesa russa, ma siamo già alla guerra di attrito, che andrà avanti fino a quando uno dei due eserciti sarà sfinito» osserva una fonte occidentale a Kiev. L’arrivo dell’inverno, il mezzo milioni di morti e feriti di entrambe le ...