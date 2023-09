Ucraina | Musk chiarisce | «Non ho mai spento Starlink | ma non l’ho nemmeno attivata» Le critiche di Podolyak

Leggi su open.online

(Di venerdì 8 settembre 2023) «Nelle regioni in questione (la Crimea ndr.)non era attiva. Stralink non ha disattivato niente». È la risposta di Elonall’imprenditore Mario Nawfal che in un post su X lo citava, ragionando sull’eventualità di aver evitato una guerra nucleare. Ma se non ha bloccato l’attacco dei droni sottomarini alla flotta russa è vero anche il contrario, ovvero non ha aiutato l’esercito ucraino attivandoin Crimea. September 7, 2023 A questo fa riferimento Mychajlo Podoljak, il capo consigliere di Volodymyr Zelensky, che lo appella così sullo stesso social: «A volte un errore è molto più di un semplice errore. Elonha permesso a questa flotta di lanciare missili Kalibr contro le città ucraine. Di conseguenza, civili e bambini vengono uccisi. Tuttavia, la domanda rimane: perché alcune persone ...