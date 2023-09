Uccisa e data in pasto ai maiali dalla ' ndrangheta | il fratello di Maria Chindamo | Giurai a me stesso che avrei fatto guerra a quel

... l'avvocato di Marisa Leo: 'Pedinamenti e telefonate continue' Leggi Anche 'ndrangheta, maxi operazione della Dda: 29 persone in carcere - Scoperta la fine di un'imprenditrice:in pasto ...La prima pagina reca la11 settembre 1973. Da quasi tre anni in Cile governa Allende, ... Fu arrestata dalla polizia politica il 21 settembre 1974, torturata e. Il suo corpo fu poi gettato ...... lo stesso luogo dove è stata sequestrata e. Avrebbero potuto riprendere ogni cosa, quelle ... Rocco, in merito alla fine che era stata fatta fare alla donna,in pasto ai maiali e triturata. ...

«Maria Chindamo uccisa e data in pasto ai maiali»: blitz contro la 'ndrangheta risolve il giallo. Gratteri: «Non le fu ... Open

Iris Setti uccisa a Rovereto, il nigeriano arrestato «è fisicamente ... «l'istanza possa essere presa in considerazione dai titolari dell'azione disciplinare, ai fini dell'avvio di eventuali azioni ...Maria Chindamo è stata uccisa, il suo corpo è stato dato in pasto ai maiali ... Ora quel lavoro tecnico certosino fatto dai carabinieri del Ros è di nuovo nelle carte dell’inchiesta della Dda, e a ...