U21 | Italia - Lettonia 0 - 0

Le pagelle dell', cosa va ., cosa non va . Lettonia: i top e flop della gara . Lettonia -: la chiave della partita. Chi l'avrebbe detto ...L'affronterà martedì la Turchia per la seconda giornata del girone. . 8 settembre 2023Inizia con un pari a Jurmala il nuovo biennio dell'Under 21 , che nel primo match sotto la guida del nuovo ct Carmine Nunziata (promosso dall'U20) e all'esordio nel Gruppo A delle qualificazioni all'Europeo 2025 (in programma in Slovacchia) ha ...

Lettonia-Italia Under 21 domani 8 settembre: formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming Adnkronos

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Esordio in chiaroscuro per l'Italia Under 21 che pareggia 0-0 con la Lettonia nella prima sfida del girone A ...Non è andata oltre lo 0-0 l'Italia Under 21 nella prima gara con Carmine Nunziata in panchina. In Lettonia, in una gara valida per le qualificazioni per l'Europeo di categoria che ...