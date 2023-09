TV QLED Samsung da 65 pollici tra le offerte Mediaworld!

(Di venerdì 8 settembre 2023) Mediaworld propone, tra le sue“Back to School”, il TVda 65(QE65Q60CAUXZT) Il TVQE65Q60CAUXZT da 65offre un’esperienza visiva straordinaria che ridefinisce la qualità delle immagini. Grazie all’esclusiva tecnologia Quantum Dot, questo televisore cattura la luce e la trasforma in una gamma di colori incredibili, che mantengono la loro brillantezza a qualsiasi livello di luminosità. Con oltre un miliardo di sfumature di colore, le immagini prendono vita con una ricchezza cromatica senza precedenti. Questo TV è progettato per offrire una gamma di contrasto straordinaria grazie alla tecnologia Quantum HDR. Questo si traduce in immagini nitide e dettagliate, con neri profondi e un’ampia gamma di tonalità che ti ...

Il motivo non è difficile capirlo, oggiè l'unica realtà ad avere a listino tutte le tecnologie video disponibili, si parte dai semplici ed economici televisori LED e si passa poi ai, ai ...Tra le novità i TVdelle serie C74 e C64. Gli Smart TV 85P74 E 98P74 con Google TV integrato ... 1.999 euro 98P74: 2.999 euro L'android più piccolo e potenteGalaxy S23 , in offerta oggi ......Electronics Italia - "presentiamo un 98 pollici 8k affiancato ad altri due 98 pollici della famiglia" I televisori extra - large appartengono a un segmento in forte crescita, dunquenon ...

Neo QLed 98 pollici, proiettori portatili, MicroLed: tv Samsung a Ifa 2023 Corriere TV

Si parte da uno schermo da quasi 100 pollici: i nuovi tv Samsung Neo QLed 8K e 4K arrivano a 98 pollici e guardano alla fascia alta del mercato. Il Neural Quantum Processor per l'elaborazione a 14 bit ...Perché un tv da 55 pollici costa 399 euro e un altro tv, sempre da 55 euro, può arrivare a migliaia di euro. Come spiega Nicola Micali, Senior Go To Market Manager di Tcl Italy, che da moltissimi anni ...