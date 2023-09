Tutti i look di Venezia 80

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il lungo tappeto rosso è pronto anche quest'anno a ospitare le grandi star del cinema e della televisione? Sicuramente, ma la vera domanda è: chi presenzierà questa 80esima edizione? Sono infatti molti che, in sostegno dello sciopero che ormai infiamma i lavoratori dello spettacolo americano da settimane, non faranno visita al lido. Nonostante ciò, non ci sono né conferme né certezze e il red carpet sarà una sorpresa per. Seguiamo qui insiemedi ogni serata! Caterina Murino, madrina di quest'anno, è tra le prime star ad arrivare e illuminare il lido con un totalverde firmato Giorgio Armani. Canotta e pantalone a palazzo della stessa tonalità con décolleté a punta, il tutto accompagnato da accessori Cartier. La supermodella Bianca Balti sceglie un totaldi jeans firmato ...

Abiti dalle tinte neon, trasparenze e scollature vertiginose. Le best dressed della settimana non si sono di certo risparmiate. Scopriamo insiemeLe vacanze sono finite e le nostre star tornano finalmente a popolare i tappeti rossi più prestigiosi, sfoggiando mise che non passando di certo inosservate! Tra gli eventi della ...New York Fashion Week Primavera - Estate 2024, ipiù belli dalle sfilatee le tendenze migliori visti alle sfilate della New York fashion week Primavera - Estate 2024, aggiornati giorno per giorno di Martina D'Amelio I niziano le sfilate di settembre, e ad ...smart 3 25th Anniversary Edition Come regalo speciale pergli appassionati di smart, il marchio lancia anche una versione limitata 25th Anniversary Edition che unisce unspeciale unico ed ...

Venezia 2023, una serata in nero. Tutti i look (e i nostri voti) del nono red carpet Vanity Fair Italia

La nuova canzone della nostra popstar, Ragazza sola, chiude con un tocco di tristezza la trilogia di Bellissima e Mon amour. E ci offre l'ultima tappa della sua trasformazione fisica ...È una delle nepobaby (con il termine si indicano i figli o le figlie di personaggi famosi) più richiesta nel mondo della moda, da Fendi a Prada tutti vogliono Kaia Gerber ... dato prova di avere buon ...