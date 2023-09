Tutti a casa | una drammatica pagina di storia italiana

(Di venerdì 8 settembre 2023) A ottant'anni dall'armistizio tra Italia e Alleati, andiamo a riscoprire il film che più diè incentrato su questo evento:di Luigi Comencini, con Alberto Sordi protagonista. L'8 settembre del 1943 veniva proclamato l'armistizio tra governo italiano e forze Alleate, le quali stavano risalendo e liberando il Paese dopo gli sbarchi in Sicilia nel mese di luglio. Firmato il 3 settembre ma reso pubblico, come da accordi, dopo alcuni giorni, l'armistizio di Cassibile stabilì la resa incondizionata dell'Italia e il disimpegno dall'alleanza con la Germania nazista, che come risposta invase e occupò la parte settentrionale e centrale del Paese, provocando l'inizio della Resistenza e della guerra di liberazionecontro il nazifascismo. Le conseguenze furono dunque immediate, ma ciò che emerse fu ...

C'era confusione, unica certezza all'indomani dell' 8 settembre di 80 anni fa. L'Italia aveva firmato l'armistizio, ma non aveva definito il suo destino. E il vuoto di potere pesava: una girandola di ...