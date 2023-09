Turisti investiti e uccisi sulla Colombo | il conducente positivo al narco-test

(Di venerdì 8 settembre 2023) Ostia – E’ indagato per omicidio stradale plurimo il 54enne che ieri, alla guida di una Ford Fiesta, ha investito e ucciso dueirlandesi in via Cristoforo, all’altezza di via Malafede, a Roma. L’uomo, che ha riportato ferite ed è ricoverato in ospedale, è risultatoal. L’incidente mortale è avvenuto ieri 7 settembre alle 12.50 all’altezza della riserva del presidente della Repubblica, a ridosso di un campeggio. Le vittime sono due cittadini irlandesi di 60 e 59 anni, Paul e Mary Martina O’Reilly, presumibilmente a Roma in vacanza. Secondo una prima ipotesi, come apprende l’Adnkronos, è possibile che i dueabbiano attraversato frettolosamente l’incrocio di via di Malafede con il semaforo rosso per salire sul bus 709 che stava arrivando in quel ...

E' indagato per omicidio stradale plurimo il 54enne che ieri, alla guida di una Ford Fiesta, ha investito e ucciso due turisti irlandesi in via Cristoforo Colombo ...