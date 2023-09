Turchia | speleologo Usa bloccato in una grotta a più di 1 chilometro di profondità In soccorso anche 46 alpinisti italiani

(Di venerdì 8 settembre 2023)da sei giorni a 1.120 metri sotto terra, nelladi Morca, vicino alla cittadina di Anamur sulla costa meridionale della. Mark Dickey è unoamericano, insieme ad altri 13 colleghi stava esplorando ladella caverna quando all’improvviso si è sentito male, forse per un’emorragia allo stomaco. Le sue condizioni sono sempre state monitorate da diverse squadre di tecnici che sono riuscite a portarglisei sacche di sangue, come ha riportato il Direttorato della comunicazione turco. Lo statunitense riesce a camminare ed è di buon umore: «Sto bene. Sono stato vicino alla fine. Come vedete sto bene, ma devo essere curato. Ho bisogno di un sacco di aiuto per uscire da qui», ha dichiarato ai soccorritori. Nonostante la disgrazia, per Dickey ...

Leggi Ancheamericano intrappolato a mille metri di profondità in: inviate decine di uomini per salvarlo Il discorso di Abu Mazen - 'Tutti sanno - ha detto al convegno - che nella ...... compresi un medico e un infermiere, che poche ore fa ha raggiunto lostatunitense. È decollato ieri sera da Pratica di Mare un volo dell'Aeronautica Militare che ha trasportato in...Sono 46 i tecnici del Soccorso alpino e speleologico italiano presenti inper recuperare lostatunitense bloccato in una grotta a oltre 1000 metri di profondità. Nella notte tra mercoledì e giovedì è giunta al campo base situato nei pressi della grotta ...

Turchia, speleologo Usa bloccato in una grotta mille metri sotto terra, al lavoro anche squadra italiana del … La Stampa

di Maurizio Troccoli Un ricercatore americano, esperto di grotte e, a sua volta soccorritore, è rimasto bloccato a mille metri di profondità, in Turchia. Si chiama Mark Dickey e si è sentito male dura ...Anche una squadra di tecnici del Soccorso alpino e speleologico Umbria è presente in Turchia impegnate nelle operazioni per recuperare uno speleologo statunitense bloccato nella grotta Morca a mille m ...