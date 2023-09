Turchia | speleologo americano bloccato a oltre 1 000 metri di profondità | 150 soccorritori in azione | anche italiani

(Di venerdì 8 settembre 2023) Intrappolato al “centro della terra”, a1.000di. Ma le condizioni di Mark Dickey,statunitensedentro una grotta in, sono stabili ed è di buon umore. Al lavoro ci sono150 tecnici specializzati,, che stanno cercando di farlo risalire. Il suo incubo non è ancora finito e probabilmente durerà ancora a lungo, perché ci potrebbero volere altri 7 giorni per riportarlo in superficie. Tutto è iniziato domenica, durante una missione di esplorinternazionale, quando Dickey ha accusato un malore mentre si trovava a 1.120dinella grotta di Morca, in provincia di Mersin sulla costa mediterranea della ...

8 settembre, dai media turchi, Mark Dickey, lo speleologo statunitense di 40 anni bloccato dopo un malore da domenica 3 settembre in un campo base della grotta di Morca, in Turchia, a oltre 1000 metri di profondità. Un gruppo di tecnici del Soccorso alpino presenti in Turchia. Maxi-operazione internazionale di soccorso in Turchia per salvare uno speleologo americano bloccato in una grotta a più di mille metri di profondità. Sono oltre 150 gli operatori (tra cui 46 tecnici del Soccorso alpino italiano)

racconta cosa sta avvenendo nella grotta in Turchia a mille metri di profondità dove una squadra di soccorritori con la dottoressa marchigiana Cristiana Pavan, sta intervenendo in aiuto di Mark Dickey