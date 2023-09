Tumore al seno | prendiamolo in tempo L’incontro al Salotto di Cova con Fondazione Libellule Insieme

(Di venerdì 8 settembre 2023) Informarsi, studiare, prevenire e curare: per combattere ilal, queste sono azioni fondamentali. È una delle ispirazioni che spinge ogni mese la storica e milanesissima PasticceriaMontenapoleone a ospitare gli esperti dellain incontri aperti al pubblico. Leggi anche › AssociazioneOnlus: come diventare sostenitrici e perché ›al: dopo la malattia attenzione al peso formaal: l’incontro con l’esperta aperto al pubblico Lunedì 11 settembre, alle ore ...

...possibile ritirare i kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci per la prevenzione deldel colon retto e programmare l'adesione agli screening per la prevenzione deldele ...... secondo l'american Cancer Society), con particolare attenzione al cancro al. Come si aumenta ... cioè una familiarità stretta con casi di, per chi ha un triplo negativo prima dei 50 anni e ...I cappellini rosa sono infatti quelli di Caos, il Centro Ascolto Operate alche lavora da anni per la prevenzione e l'accompagnamento delle donne colpite daal. Galleria fotografica ...

Carolyn Smith e la battaglia contro il tumore al seno QUOTIDIANO NAZIONALE

Entra nel vivo il progetto sperimentale “Viaggio nel cuore della prevenzione e delle cure primarie. Siamo da te, con te, per te”: l’ambulatorio mobile della Asl di Sassari sarà presente sabato 09 ...Medici a bordo di ambulatori mobili: sabato si parte da Nughedu San Nicolo’ Durante gli incontri verranno inoltre diffuse informazioni ...