Tu si que vales Casting

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 8 settembre 2023) Tu Si Queè un talent show italiano, fra i più seguiti del palinsesto, spesso messo in contrapposizione con Italia’s Got Talent. La sua prima puntata è andata in onda nell’ottobre del 2014 e ad oggi è giunto alla sua decima edizione. Ogni anno sono migliaia gli aspiranti concorrenti che desiderano parteciparvi, mettendosi alla prova con i talenti più disparati per vincere il montepremi finale di 100 mila euro! Se anche tu desideri inviare la tua candidatura per partecipare a , in questo articolo ti spieghiamo in cosa consiste la procedura e il funzionamento dello show. Tu Si Que: il programma Come potresti già intuire dal nome, l’origine di Tu Si Queè spagnola e risale al 2008, quando venne mandato in onda su Telecinco, il corrispettivo di Canale 5, ottenendo fin da subito un successo strepitoso. In ...