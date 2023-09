Truffe ad anziani tra il Napoletano e il Casertano | un arresto

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa modalità di azione era sempre la stessa. Le vittime, soprattutto anziane, venivano raggiunte da una telefonata da finti nipoti e parenti nel corso della quale venivano invitate a consegnare soldi o altro per la consegna di un pacco. Tre almeno lemesse in atto da un 62enneche oggi è finito ai domiciliari. Tra gennaio e marzo l’uomo, in concorso con altre persone in corso di identificazione, ha truffatotra Qualiano (Napoli) e Lusciano (Caserta). Le indagini condotte dai militari della stazione di Qualiano e Lusciano dirette dalla Procura di Napoli nord hanno consentito, anche grazie ai sistemi di videosorveglianza nonché con il contributo delle vittime, ad individuare il truffatore al quale avevano consegnato soldi e gioielli. L’uomo si trova ai domiciliari in attesa di ...