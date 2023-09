(Di venerdì 8 settembre 2023) L’F36 verrà abbattuta. Ad annunciarlo è stato il presidentea Provincia di, Maurizio, che hato l'per l’’animale. Stando ai risultatie analisi genetiche, l’è stata identificata come la responsabile'aggressione di due giovani avvenuta lo scorso 30 luglio in località Mandrel e del falso attacco a una coppia di escursionisti lo scorso 6 agosto, in località Dos del Gal nel comune di Sella Giudicarie.

L'orsa F36 verrà abbattuta. Ad annunciarlo è stato il presidente della Provincia di, Maurizio, che ha firmato l'ordinanza per l'abbattimento dell'animale. Stando ai risultati delle analisi genetiche, l'orsa è stata identificata come la responsabile dell'aggressione di .... Ieri la scoperta de il Dolomiti che F36, con ogni probabilità era stata radiocollarata già ... Ora emerge che il presidentel'ha già condannata a morte. E' di ieri il decreto ''...... ha detto il presidente della Provincia Maurizio. Secondo le intenzioni di Provincia e Comune di, l'opera non servirà solo a sostituire l'impianto esistente, giunto a fine vita, ma a ...

Trento, Fugatti firma l'ordinanza di abbattimento dell'orsa F36 TGCOM

TRENTO. Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato l'ordinanza di abbattimento dell'orsa F36, identificata dalle analisi genetiche come la responsabile dell'aggressione ...Una vera e propria condanna a morte per un’orsa che lo stesso decreto di Fugatti definisce “non confidente” e che sempre secondo il presidente della Provincia di Trento non può essere catturato e ...