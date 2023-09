L'orsa F36 verrà abbattuta. Ad annunciarlo è stato il presidente della Provincia di, Maurizio, che ha firmato l'ordinanza per l'abbattimento dell'animale. Stando ai risultati delle analisi genetiche, l'orsa è stata identificata come la responsabile dell'aggressione di .... Ieri la scoperta de il Dolomiti che F36, con ogni probabilità era stata radiocollarata già ... Ora emerge che il presidentel'ha già condannata a morte. E' di ieri il decreto ''...... ha detto il presidente della Provincia Maurizio. Secondo le intenzioni di Provincia e Comune di, l'opera non servirà solo a sostituire l'impianto esistente, giunto a fine vita, ma a ...

Trento, Fugatti firma l'ordinanza di abbattimento dell'orsa F36 TGCOM

(ANSA) - ROME, SEP 8 - Trento Provincial President Maurizio Fugatti on Friday signed an order to put down a problematic female bear that recently staged two attacks, one adjudged to be a feint, in the ...TRENTO. Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato l'ordinanza di abbattimento dell'orsa F36, identificata dalle analisi genetiche come la responsabile dell'aggressione ...