Trenord assume | aperte le candidature per futuri macchinisti

(Di venerdì 8 settembre 2023) OCCUPAZIONE. L’azienda ferroviaria lombarda in cerca anche di ingegneri neolaureati e operatori e tecnici di manutenzione.

Trenord assume: da lunedì 11 settembre alle ore 15 apriranno le candidature per futuri macchinisti, da inserire nel team responsabile della conduzione delle oltre 2.220 corse effettuate ogni giorno. ( ...Trenord assume: da lunedì 11 settembre alle ore 15 apriranno le candidature per futuri macchinisti, da inserire nel team responsabile della conduzione delle oltre 2220 corse effettuate ogni giorno.