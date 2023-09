Tredicesima tappa Vuelta 2023 | Vingegaard si risveglia sul Tourmalet | Kuss sempre in rosso

(Di venerdì 8 settembre 2023) La Jumbo-Visma fa festa sull’ iconica salita del Col, sede di arrivo della, con, autore del decisivo e vincente attacco decisivo, a cui seguono i compagni di squadra, Sepp, che mantiene la maglia rossa, e Roglic.: LA CRONACA La frazione odierna era considerata durissima con i 135 km da Formigal al Col du: 4.230m di dislivello con le salite verso l’ Alibisque, il Col du Spandelles, e l’arrivo ai 2. 115 m deldopo circa 18 km al 7,4% con punte al 13%. Si parte subito in salita con Puerto de Portalet dove diversi corridori provano ad andar via. Ma la ...

La tredicesima tappa della Vuelta a España 2023 ha letteralmenta stravolto la classifica generale dell'ultimo Grande Giro della stagione ciclistica. Remco Evenepoel è andato letteralmente in crisi sul ...Jonas Vingegaard ha vinto la tredicesima tappa della Vuelta a España 2023. Il fuoriclasse danese è scattato sul mitico Col du Tourmalet quando mancavano otto chilometri al traguardo e ha demolito l'in ...