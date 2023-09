“Trastevere in balia di minorenni ubriachi e violenti” | l’ira dei commercianti E c’è chi critica il dl Caivano…

(Di venerdì 8 settembre 2023) “Qui ala situazione, ormai, è degenerata. Negli ultimi anni lavorare in sicurezza è diventato sempre più difficile, risse e furti sono all’ordine del giorno”. E’ il racconto all’Adnkronos di Domenico, responsabile del Babylon Cafe, uno dei tanti bar protagonisti della movida notturna di. Ancora non si è sopita la paura per la notte infame che il quartiere ha subito per la movida finita in violenza verso i condomini di uno stabile. Iparlano chiaro: sono quasi tuttii componenti delle bande che seminano i panico nei vicoli di uno quartieri simbolo della Capitale. Da tempo residenti esegnalano il “Bronx” di un quartiere che evidentemente sfugge al sindaco Gualtieri. “Il problema maggiore è che servono alcol anche ai; ...

