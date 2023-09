Trasporto regionale | dall’11 settembre due nuove corse tra Napoli Centrale e Salerno

La scelta della Giuntadi anticipare la scadenza aveva scatenato non poche polemiche ... dotati di un'adeguata rete dipubblico locale e dove ci sono valori inquinanti alti che ...Questo dopo giorni che sembravano in pole position il teramano Luciano D'Amico , ex rettore dell'Università di Teramo ed ex presidente della Tua, la societàdelpubblico, da ......sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto". Queste le date di presentazione delle domande con le percentuali di credito autorizzate: Per ilin Conto ...

Sciopero Trenord, adesione altissima: sul passante di Milano ... IL GIORNO

Mi riferisco ai pazienti oncologici che già vivono una situazione delicata e che si sono visti consegnare questa ulteriore delusione del trasporto assistito tagliato ... nella fattispecie quella ...L’ente a supporto degli allevatori con un bando aperto fino al 31 ottobre. L’assessore Antonini: "Puntiamo sulla montagna, è fondamentale" ...