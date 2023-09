Traforo Monte Bianco rimarrà aperto durante stagione invernale

(Di venerdì 8 settembre 2023) “Grazie al lavoro del governo italiano ildella, quindi nessun problema: ci saranno soltanto dei lavori di ordinaria manutenzionela notte ma i lavori importanti si faranno tra un anno, quando sarà già attivo il raddoppio del Fréjus”. A dichiararlo è stato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Rai Isoradio. “I turisti potranno venire e partire, attraversare la frontiera tra l’Italia e la Francia, che è il secondo partner economico commerciale dell’Italia. Nel 2002 – ha poi ricordato Tajani – ci sono stati 4,5 milioni di arrivi in Italia dalla Francia”. “Per noi quel tunnel è di fondamentale importanza, per il turismo per l’economia”, ha ...

Il traforo del Monte Bianco verso la totale riapertura dopo la frana del 27 agosto che ha bloccato l'accesso al Frejus. Da allora la chiusura dell'autostrada francese A43 ha congestionato il traffico, ...A dirlo è il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il ministro dei Trasporti francese Clément Beaune: "Lavori ridotti a circa sette settimane" ...