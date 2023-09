Traffico Roma del 08-09-2023 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 settembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati in redazione Massimo peschi risolti i problemi legati al incidente avvenuto sulla via Pontina ora è ilintenso in direzione a provocare rallentamenti e code tra Castel di Decima e Apriliaintenso Anche sul Raccordo Anulare in carreggiata interna troviamo code a tratti anche per la presenza di un cantiere Tra lo svincolo di Casal del Marmo e quello per la via Salaria e poi a seguire tra la Bufalotta e la Tiburtina rallentamenti e code pere lavori sulla carreggiata esterna tra laFiumicino e Prenestina auto in coda per lavori anche in tangenziale lungo via del Foro Italico tra la Farnesina e la Salaria direzione San Giovanni sulla Tiburtina in zona Settecamini abbiamo code per lavori verso Tg3 via di Salone e viale del ...