Traffico Roma del 08-09-2023 ore 16 | 30

(Di venerdì 8 settembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità difficoltà di transito sulle due carreggiate della Pontina a seguito di un incidente avvenuto all’altezza del Bivio per Castelno via di Trigoria la strada è temporaneamente chiusa Ci sono code da Pomezia direzionee da Vinci direzione Latina incidente concludi anche sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra lo svincolo per la doccia e quello per la Trionfale a seguire troviamo rallentamenti e code pertra la Cassia e la Salaria È tra la Tiburtina e Lanina rallentamenti e code pere lavori poi sulla carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina auto in coda per lavori sulla tangenziale lungo via del Foro Italico ...