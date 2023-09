Traffico Roma del 08-09-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 settembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati in redazione massimo veschi un incidente avvenuto sulla carreggiata interna del raccordo anulare poco prima dello svincolo della Cassia provoca code a partire dall’uscita Casal del Marmo a seguire poi code pertra la Prenestina e l’ardeatina la lentamente code pere lavori anche sulla carreggiata esterna tra laFiumicino e lalunghe code nelle due direzioni poi sulla via Pontina anche qui per incidente tra il raccordo anulare e Castelno verso Latina e tra Pomezia e Castelno direzioneauto in coda per lavori poi sulle tangenziali lungo via del Foro Italico tra la Farnesina e viale della Moschea direzione Salaria Vi ricordo che sulla Tiburtina in zona Settecamini ...