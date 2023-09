Traffico Roma del 08-09-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 settembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascolto lavori sulla carreggiata esterna del raccordo auto in coda tra l’ospedale Sant’Andrea e la Cassia si procede in fila sulla tangenziale Tra Batteria Nomentana e la l’aria verso l’olimpico per lavori coda in direzione San Giovanni tra Corso Francia via dei Campi Sportivi sulla Prenestina incidente all’altezza di via Calabritto Ci sono code tra Colle monfortani e via di Torrenova In entrambe le direzioni altri incidenti sono segnalati a Montesacro in via Monte Cervialto incrocio con via Camillo iacobini in Piazza Mazzini e sul viale del Muro Torto nei pressi di piazzale Brasile mi ricordo che sulla Tiburtina in zona Settecamini Sono in corso lavori con restringimento di carreggiata all’altezza di viale del Tecnopolo facile la formazione di Code in direzione di Tivoli interventi sono in programma fino al 16 ...