Traffico Roma del 08-09-2023 ore 11 | 30

(Di venerdì 8 settembre 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto auto in coda sulla carreggiata interna del raccordo tra Tor Bella Monaca e l’abbia in via del Foro Italico lavori con code tra Corso Francia e Tor di Quinto San Giovanni Vi ricordo che è sulla Tiburtina zona Settecamini Sono in corso lavori con restringimento di carreggiata all’altezza di viale del Tecnopolo facile la formazione di code gli interventi sono in programma fino al 16 di settembre auto in coda sul viale del Vaticano verso via Leone IV anche in via di Porta Cavalleggeri ci sono file verso il Lungotevere in corso uno sciopero nel trasporto pubblico che riguarda le linee Cotral ferrovie Metre e-viterbo l’agitazione fino alle 12:30 a rischio le corse la protesta non interessa le linee Atac eTPL che sono regolari sciopero anche nel trasporto aereo voli a ...