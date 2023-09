Traffico Roma del 08-09-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 settembre 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione si procede in coda sulla carreggiata interna del raccordo tra la Casilina e l’ardeatina con rallentamenti per chi si mette sul raccordo dalla diramazioneper lavori rallentamenti in esterna tra l’ospedale Sant’Andrea e la Cassiarallentato anche sul tratto Urbano della A24 tra Tor Cervara la tangenziale in direzione del centro in verso il c’è a tre code sulla Flaminia sull’Ardeatina prudenza per i rallentamenti dovuti a un incidente nei pressi di via Andrea Millevoi possibili difficoltà questa mattina per il trasporto pubblico indetto Infatti uno sciopero di quattro ore che interesserà i servizi Cotral e le ferrovie MetreViterbo corsi è a rischio dalle 830 alle 12:30 la protesta non interessa Atac e...