Tracce di inquinanti atmosferici localizzati in 3 diversi punti della zona Asi | Barone | “Nessun allarme”

(Di venerdì 8 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiProblemi per la qualità dell’aria nell’area industriale di Ponte Valentino: lo ha riscontrato la presidenza del Consorzio che la gestisce e che ha provveduto ad avvertite l’Asl e Arpacsituazione venutasi a creare alla confluenza del Tammaro nel Calore e dintorni. Sono state monitorate presenze anomale nei valori tabellari di acido solfidrico e biossido di azoto con lo sforamento dei valori tabellari per 5 giorni seppur in maniera contenuta. Il presidente dell’Asi di Benevento Luiginel corso di una conferenza stampa convocata nella sala conferenze del Centro Servizi Collettivi nell’agglomerato ha reso pubblico un rapporto sulle rilevazioni eseguite negli ultimi 21 giorni per la qualità dell’aria in tredel territorio industriale dell’Asi. Le aree monitorate sono ...

... insieme ai volontari del Servizio glaciologico lombardo a fine agosto sono stati raccolti tre tipi di campioni, per microbiologia, per contaminanti ee per la ricerca didi animali.Gli Pfas, infatti, vengono considerate sostanzeeterne, perché possono resistere per ... perché in quel particolare materiale non sono state trovatedi Pfas. Per quanto concerne l' ......circa 39 marche di cannucce biodegradabili e dagli esami è emerso che ben 27 contenevanodi ... i Pfas sono conosciuti anche come forever chemical in quanto sostanzeche possono ...

Tracce di inquinanti atmosferici localizzati in 3 diversi punti della ... anteprima24.it

VIAGGI DA FERMO Un piccolo specchio d’acqua in Canada conserva le tracce dell’intervento umano sul pianeta. Anno per anno ...La polvere di marmo dalle cave si infiltra dentro gli anfratti carsici delle Alpi Apuane. Questo ormai è un dato scientifico assodato, dimostrato a più riprese: tracce di marmettola sono state trovate ...