Tra Italia e Messico rapporti solidi | crescono gli scambi turistici

(Di venerdì 8 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Il rapportoè cordiale, costruttivo, favorevole e senza conflitti, cosa che si dà per scontata ma non è sempre così. Io credo che la sfida principale in questo momento tra i nostri governi sia quella di riuscire a dare visibilità a un rapporto che è ben più importante di quanto si creda. Ilè il secondo partner economico dell'nel continente americano solo dietro gli Usa, ben prima del Canada, del Brasile o dell'Argentina. Il rapporto delcon l'è molto trasversale, copre ogni aspetto: sport, turismo, economia, istruzione e scienza”. A dirlo è Carlos Garcìa de Alba, ambasciatore delin, intervistato dall'Agenzia Italpress. “La sfida è far si che oltre al rapporto favorevole, ...

... già incrociato a Trieste lo scorso anno alla primissima di coach Pozzecco sulla panchina della Nazionale (fu ko con un'giovanissima 71 - 90). In totale i precedentile due formazioni sono ...Non a caso, dunque, le imprese indicanole principali criticità il reperimento della manodopera ... Giorgio Villa, Presidente del Club degli Orafi, ha dichiarato: "L'edizione di giugno dell'...Crolla il Pil ( - 0,4%), l'le peggiori in Europa. Peggio di noi solo Austria, Svezia e Polonia Pessima performance dell'economia italiana. Come certificano i dati dell'Eurostat , nel secondo trimestre del 2023, il ...

Treno del Foliage® 2023: un Viaggio Autunnale tra Italia e Svizzera Mole24

Roma, 8 set. (askanews) - Bebe Vio spunta in un dipinto accanto al celebre ritratto di Napoleone Re d'Italia nella Pinacoteca Ambrosiana a Milano per lanciare in un video promozionale la terza edizion ...ROMA (ITALPRESS) – “Il rapporto Messico-Italia è cordiale, costruttivo, favorevole e senza conflitti, cosa che si dà per scontata ma non ...