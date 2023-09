(Di venerdì 8 settembre 2023) L’asse che c’era è stato disfatto, forse rinnegato. Le alleanze alternative si stenta a vederle. E lì nel mezzo, come sospesa, con le sue inafferrabili rivendicazioni in mano, sta Giorgia Mel... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

gli incontri del senatore durante i permessi concessi per il dentista ce n'è anche uno che ... Gli incontri risalgono al 2020/2021, quando Freni aveva lo stesso ruolo nel governo. Gli ...Governo, pugno duro su Caivanostriglia l'Ue. Ocse: più 1,5% il pil Eurozona nel '24 ... Manovra, domani l'incontroMeloni e i capigruppo di maggioranza Appuntamento alle 18.30 a Palazzo ...Non ha la forza (e nemmeno il Viminale, ma su questo torneremoun po') dei tempi del Conte 1 e non può permettersi più neanche di picconare i fondamentali come ai tempi del governo, quando ...

Tra Draghi e Macron. L'Eliseo cerca Meloni per il Patto di stabilità, ma lei diffida Il Foglio

Da mesi Parigi bussa a Palazzo Chigi, con scarsi esiti. La premier insiste con le rivendicazioni oltranziste sulle regole fiscali, sfiducia Gentiloni e cerca soluzioni complicatissime. I commenti dei ...Un contributo, quello di Draghi, tanto più importante ... il compito che si pone per tutte le forze che stanno concorrendo alla formazione della lista Il Centro, tra cui Popolari Uniti – Tempi Nuovi, ...