Toyota - La Land Cruiser vista da vicino - VIDEO

(Di venerdì 8 settembre 2023) Giappone, 1 agosto 1951. Esordisce una delle 4x4 più iconiche al mondo. Identificata comeBJ, arriva sul mercato la prima: 72 anni sulle spalle, 12 serie prodotte. Un mito su ruote venduto in oltre 11 milioni di esemplari in ogni angolo del globo. Oggi, il modello forse più longevo dell'intera gammasi rinnova con la serie J-300. Taglia grossa. Sbalzi corti, angoli scolpiti e un sottoscocca più stretto supportano al meglio le prestazioni sulle strade bianche, mentre diverse parti di carrozzeria sono state studiate per essere facilmente sostituibili in caso di urti o danni. Taglia: laè lunga 4,92 metri (in entrambe le configurazioni disponibili, a cinque o sette posti), larga 1,98 e alta 1,87, mentre il passo, generoso, è di 2,85 metri. ...

Il telaio a longheroni e traverse è ora abbinato all'architettura GA-F. Qualità dinamiche migliorate su asfalto e in fuoristrada. Debutta sul modello il servosterzo elettrico, mentre il motore è un 2 ...Dall'Indonesia arriva una bella proposta della casa giapponese: un unico telaio in grado di trasformarsi per creare una 'famiglia' di mezzi per gli utilizzi più diversi, dal lavoro al tempo libero ...