Totti | l’anello per Noemi è da favola | il matrimonio che farà discutere

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 8 settembre 2023) Francesconon ha badato a spese per la suacon un anello dache preannuncia undestinato a far. Dopo mesi di chiacchiericcio sull’indiscrezione bomba lanciata da Dagospia, sia Ilary Blasi che Francescoavevano smentito le voci di una presunta crisi in corso, affermando come fossero solo speculazioni da parte della stampa. Ma non solo. La conduttrice dell’Isola ospite nel salotto tv di Silvia Toffanin all’epoca aveva aggiunto senza mezzi termini come tutte le principali testate italiane avessero fatto una magra figura parlando di loro due che si mostravano in pubblico invece più forti e uniti che mai. Da più di un anno FrancescoBocchi sono una delle coppie più chiacchierate del mondo dello ...