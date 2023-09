Totti e la lite con Spalletti | “Umiliato e cacciato da Trigoria per una cavolata”

(Di venerdì 8 settembre 2023) Francescorivela i dettagli del difficile rapporto con l’allenatore Lucianodurante gli ultimi anni con la Roma. Le ultime stagioni di Francescocon la Roma sono state caratterizzate da un complicato rapporto con il tecnico toscano Luciano. L’ex capitano giallorosso è tornato a parlare di quei momenti nel suo libro autobiografico, mettendo in luce alcuni particolari di un’accesa discussione avuta con l’allenatore dopo un’intervista che aveva causato tensioni. Nell’autobiografia,racconta come lasia iniziata conche sembrava infastidito dall’intervista concessa dal campione del mondo 2006.chiese più rispetto dalla società e cercò di spiegare al suo allenatore che aveva parlato bene di lui ...

... 38 anni, viene uccisa con un colpo di postola dal marito Antonio Di Razza, durante unanella ... un figlio nato da un tradimento e la tragica morte della sorella di Roberta Mercuri Chanele ...La palla, adesso, passa alla modella: risponderà oppure no Articoli più letti Chanele l'estate d'amore con Cristian Babalus di Antonella Rossi Carlo III convoca Harry a Londra: fissata la ...: "Che abbiano avuto unaviolenta e lei volesse andar via. La paura l'ha spinta a infrangere ... che "non riescono a trovare un accordo su come allevare i figli" Divorzio- Blasi, l'ultima ...

Totti e la lite con Spalletti: “Cacciato da Trigoria, fu umiliante. Mi ... Il Pallone Gonfiato

Momenti di tensione in radio: lite tra Massimo Ferrero, ex presindente della Sampdoria, e il giornalista Paolo Bargiggia ...Roberto D'Agostino ha svelato alcuni retroscena sulla rottura più discussa dell'anno scorso, ossia quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti.