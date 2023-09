Torre del Greco | fiamme sul Vesuvio | canadair ed elicottero in azione

(Di venerdì 8 settembre 2023) Da ieri sera sono in corso una serie di incendi che stanno interessando una vasta zona didel, posta in prossimità delle aree protette del parco nazionale del. Dalle prime luci della giornata une unvolano sui cieli didel(Napoli), dove da ieri sera sono in

... 9 settembre, l'esposizione "Antonio Campi aPallavicina. L'Oratorio di Santa Lucia". Dalla ...tavole superstiti di un ampio ciclo dipinto dal grande manierista cremonese negli anni Settanta...... prima di seguire le tracceCircuitoLario su cui il giro era incentrato, hanno fatto tappa al Civico Museo Setificio Monti e poi al Museodi Maggiana . Dopo aver cambiato sponda...Il Roller Skating Festival è inoltre gemellato conGattazzo (https://linktr.ee/gattazzo). Decine le aree tra cui destreggiarsi: Area Skate Park, Area Piste, Area attività Corsa (Rettilineo ...

Grosso incendio sul Vesuvio, fiamme vicino alle case: paura a Torre del Greco Fanpage.it

In occasione della festa del Santissimo Crocifisso, dal 12 al 14 settembre, sarà possibile visitare in notturna i tetti e tutte le terrazze del Castello La Grua Talamanca, dai quali si gode di una ...Sabato 9 e domenica 10 settembre a Montopoli in Val d'Arno sarà ancora Medioevo. È tutto pronto per la 49esima edizione della rievocazione storica organizzata dalla ProLoco di Montopoli in stretta col ...