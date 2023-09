Torneo di Taranto | convocata anche Sara Miraglia

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi conclude domenica, 10 settembre, ildiriservato alle rappresentative regionali del centrosud. Tra le ragazze convocate, giovanissima cestista classe 2010 della Juvecaserta 2021, selezionata dal settore tecnico del Comitato Regionale FIP, guidato da Massimo Massaro. La convocazione nella rappresentativa campana, che è allenata daBraida ed Elena Solmonese, è di sicuro un traguardo importante per un’atleta così giovane, che potrà far tesoro di questa esperienza per ampliare il suo bagaglio tecnico e tornare a casa più matura, più pronta alle prossime sfide. La convocazione è la testimonianza del grande lavoro che la Juvecaserta 2021 sta facendo con i suoi giovani e col settore giovanile; un impegno costante e continuo ...