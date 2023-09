The One Milano | un ponte tra Italia e Cina

Leggi su panorama

(Di venerdì 8 settembre 2023) Dal 17 al 21 settembre, nel quartiere di FieraRho, va in scena TheOne, il salone inclusivo dedicato al al prêt-à-porter femminile che si svolge in contemporanea con Micam e Mipel e in parziale sovrapposizione con Homi Fashion & Jewels, Lineapelle e Simac Tannitech. Un’edizione, quella 2023, sempre più internazionale. A fianco dei brand consolidati del made in Italy parteciperanno anche 25 realtà provenienti dall’Est. Unculturale traper istituire collaborazioni e progetti di interesse comune in una logica di reciprocità tra i due Paesi. In questo viaggio nellacontemporanea, che promette di andare oltre gli stereotipi, sarà possibile scoprire proposte una nuova generazione di aziende, collezioni nata dalla creatività di stilisti che hanno ...