The Changeling – Favola di New York | dall’ 8 settembre su Apple TV+

Basata sull'omonimo best - seller di Victor LaValle (edito in Italia da Fazi),- Favola di New York è una favola per adulti, un horror fantasy, un racconto oscuro sulla genitorialità e sull'ansia di proteggere i propri figli, una pericolosa odissea a New York. ...Tra le novità più attese di settembre c'è la nuova serie tv '" Favola di New York '. La prima stagione, in arrivo dall'8 settembre, della dramedy serie tv basata sul libro bestseller ...Su Sky Original, dall'8/9 Favola nera a New York Basata sul best seller dello scrittore americano Victor LaValle, specializzato in letteratura fantasy, '- Favola di New York' ha per ...

Tutto su The changeling, la nuova serie horror: trama, cast, uscita e ... Trend-online.com

Ecco quando esce The Changeling - Favola di New York, la serie tv drammatica di Apple TV+ dal' 8 settembre in streaming.Most recently, he led the way in the star-studded Haunted Mansion for Disney and can be seen heading Apple TV+'s trippy horror fantasy series The Changeling. One thing LaKeith Stanfield's performances ...