TFA sostegno | chiediamo lezioni online e tirocinio in presenza per agevolare chi lavora Lettera

(Di venerdì 8 settembre 2023) inviata da Fabrizio Melas La dichiarazione del ministro Valditara riportata in una intervista pubblicata dal quotidiano La Stampa: “Stiamondo alla modifica del regolamento per le supplenze, in modo da consentire la conferma dei docenti precari sui posti ricoperti per tutta la durata del ciclo scolastico frequentato dagli studenti con disabilità che sono loro affidati, nel pieno accordo fra le famiglie e le istituzioni scolastiche. Su questo apriremo un confronto con i sindacati”. L'articolo .

L'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia riapre i termini per presentare domanda di diritto allo studio nell'anno solare 2023. I permessi attribuiti potranno essere fruiti entro dicembre 2023. ...Alcuni USR possono decidere di riaprire i termini per presentare l'istanza anche in corso d'anno, ad esempio per le richieste da parte dei candidati ammessi a frequentare i corsi del. È ...Corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo di- diritto allo studio anno solare 2023 Sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto integrativo regionale relativo alle modalità di fruizione dei permessi per il diritto allo ...

Tfa sostegno, permessi diritto allo studio 2023: Lombardia riapre le domande fino al 21 settembre. Nota Orizzonte Scuola

L’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia riapre i termini per presentare domanda di diritto allo studio nell’anno solare 2023. I permessi attribuiti potranno essere fruiti entro dicembre 2023.Di norma, il 15 novembre di ogni anno è l’ultimo giorno per la presentazione delle domande per chiedere di fruire dei permessi studio per l’anno solare successivo. Quindi, per la fruizione delle cd. 1 ...