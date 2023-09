Terremoto nelle Marche | scossa avvertita in tutta l’area anconetana

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 8 settembre 2023) Unadidi magnitudo 3.9 ha sorpreso la regione delleoggi pomeriggio, precisamente alle ore 16:35. L’epicentro è stato rilevato a una profondità di 5,6 chilometri al largo di Senigallia, e la potenza del sisma si è fatta sentire in modo pronunciato nell’intera zona. Il popolo dei social non ha perso tempo nel condividere le proprie esperienze. I commenti e i post sono stati praticamente unanimi nel descrivere l’evento come “unabreve ma sicuramente intensa”. La preoccupazione è palpabile tra gli utenti, molti dei quali ricordano altre scosse di tempi passati. È da sottolineare che leerano già state svegliate questa mattina da un’altra, anche se di intensità minore. Undi magnitudo ...