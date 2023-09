Terremoto in diretta Tv | cosa ha fatto il giornalista | il video

(Di venerdì 8 settembre 2023) Una forte scossa disi è verificata tra Napoli e Pozzuoli alle ore 19:45 di ieri, giovedì 7 settembre 2023 ed è stato ripreso inTv. La zona dei Campi Flegrei è stata colpita spesso dai terremoti dal 2012 a questa parte. La scossa di ieri sera è stata la più forte negli ultimi 10 anni tanto che i residenti sono usciti subito dalle loro dimore impauriti. Il fenomeno ha colpito Napoli proprio mentre andava in onda l’edizione serale del telegiornale. Come ha reagito ila Napoli, la scossa ripresa inTv: ilMentre ilstava raccontando i fatti di cronaca del giorno si è visto ildurante la. Ilhauna ...

L'epicentro delsi trova nei pressi della solfatara, e persino il conduttore del TgR Campania, durante ladelle 19:45 ieri, ha sentito la scossa ma è riuscito a mantenere la calma.

Il terremoto a Napoli in diretta tv, paura nello studio del Tgr Campania: «Stiamo calmi...» - Il video Open

L’ultima scossa di terremoto magnitudo 3.8 nella zona Flegrea preoccupa i sindaci e la vasta popolazione: si accelera per nuovi provvedimenti ...Per gli esperti l'evento è dovuto al bradisismo che in dieci anni ha portato a un preoccupante sollevamento del suolo nell'area vulcanica ...