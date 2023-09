Terremoto | dopo Napoli tremano anche le Marche

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 8 settembre 2023) Una scossa didi magnitudo 3.9 è stata registrata e ben avvertita dalla popolazione alle 16.36 di oggi, sulla costa del Conero, ad una profondità di 6 chilometri. La scossa, secondo quanto riferisce l’Ingv, è stata registrata 20 km al largo di Ancona e Pesaro in mare e non sarebbe stata avvertita sulla terra. Non si registrano danni a cose e persone. Nel pomeriggio una scossa didi magnitudo 3.9 è stata registrata dall’Ingv al largo della costa del Conero DATI #RIVISTI #ML 3.9 ore 16:36 IT del 08-09-2023 a Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) Prof= 5.6 Km #INGV 36089981 https://t.co/Vrg5h5f8jG — INGVterremoti (@INGVterremoti) September 8, 2023 Ieri sera la scossa di magnitudo 3.8 ae nei comuni Flegrei Ieri sera una scossa didi magnitudo 3.8 era ...