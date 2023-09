Terremoto ad Ancona | scossa di magnitudo 3 9 al largo della costa marchigiana

Percepita ad, non si segnalano danni o disagi a personeML 3.9 ore 16:36 IT del 08 - 09 - 2023 a Costa Marchigiana Anconetana () Prof= 5.6 Km #INGV_36089981 https://t.co/Vrg5h5f8jG INGVterremoti (@INGVterremoti) September 8, 2023 ......est di, più o meno nella zona in cui, il 9 novembre 2022, si verificarono due forti scosse (5.5 e 5.2) che causarono danni e sfollati tra l'anconetano e il pesarese. Poche ore fa il...

È tornata a tremare la terra nelle Marche, fortunatamente con una scossa di breve durata e bassa intensità, sufficiente però a far saltare molti anconetani sulla sedia. Il sisma, di magnitudine 3.9 si ...Una scossa di magnitudo 3.9 si è registrata alle 16:36 al largo della costa marchigiana anconetana a 6 chilometri di profondità. L'episodio sismico è stato chiaramente percepito anche ad Ancona, con ...