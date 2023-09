Terremoto a Napoli | la violenta scossa in diretta nel Tg Il giornalista | “Stiamo calmi” video

(Di venerdì 8 settembre 2023) “C’è unin corso”. Il, con unadi magnitudo 3.8, ieri sera è stato avvertito anche nello studio dove andava in onda il Tg Rai regionale. “Scusateci, interrompiamo un attimo il telegiornale. Siamo ancora intranquilli…”, ha commentato, con sangue freddo, ilche conduceva l’edizione, Alessandro Di Liegro. Ladi magnitudo 3.8 è stata registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 19.45 del 7 settembre nella zona dei Campi Flegrei. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 2 km. “Dalle ore 19.45 l’Ingv ha registrato uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. In seguito all’evento la Sala Situazione Italia ...

Il 7 settembre 2023, nella città di Napoli, è stata avvertita chiaramente una nuova scossa sismica. A causarla sono stati i movimenti tellurici della zona dei Campi Flegrei. Oltre ad aver scosso la ...I sismografi hanno registrato altre 30 scosse dopo quella di magnitudo 3.8 avvertita in gran parte di Napoli; sono tutte localizzate ai Campi Flegrei.