Terremoti | scossa magnitudo 3 9 nelle Marche al largo di Ancona

(Di venerdì 8 settembre 2023)(ITALPRESS) –di terremoto, di3.9, alle ore 16.36 di oggi, sulla costa del Conero, ad una profondità di 6 chilometri. Lo rileva L’istituto Ingv. Lasarebbe stata registrata 20 km aldie Pesaro in mare e non sarebbe stata avvertita sulla terra. Al momento non si registrano danni a cose e persone. (ITALPRESS). Foto: Ingv L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata a largo della Costa Anconetana, nelle Marche, venerdì 8 settembre.