Terra Amara | il 10 settembre 2023 due episodi della soap su Canale 5

...posto al sole anticipazioni dall'11 al 15 settembre 2023 Martina Pedretti - 7 Settembre 2023 Perché Un posto al sole non va in onda l'8 settembre 2023 Martina Pedretti - 7 Settembre 2023...Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nelle puntate in onda il 9 settembre , alle 14.10 , Zuleyha sembra particolarmente scossa . Demir e Sevda , pensando che sia per le accuse che le ha mosso pubblicamente ...Ecco le anticipazioni della trama diche torna in scena sabato 9 settembre intorno alle 14:30 circa su Canale 5 con un doppio appuntamento in cui Yilmaz vuole uccidere Fikret. La storia di Zuleyha, la protagonista di questa ...

Terra Amara Anticipazioni 9 settembre 2023: Yilmaz accusa Mujgan di tradirlo con Fikret! ComingSoon.it

Le prossime puntate di Terra Amara saranno tutte incentrate sulla scoperta da parte di Demir della reale esistenza di un fratellastro. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turch ...Nella puntata di Terra Amara in onda domani 9 settembre, Zuleyha non può fare a meno di continuare a essere turbata per il discorso che Behice ha tenuto davanti a tutta la stampa con il quale ha ...