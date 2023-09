Terra Amara | Furkan Palali è Fikret Fekeli | Vita Privata | Età | Instagram

Nuovo appuntamento oggi venerdì 8 settembre 2023 con la soap turca. Nella puntata odierna Sermin dice a Demir che secondo lei Behice è coinvolta nell'omicidio di Hunkar. Gaffur è disperato poiché Behice sa che è stato lui ad uccidere Hatip e teme che lei ......posto al sole anticipazioni dall'11 al 15 settembre 2023 Martina Pedretti - 7 Settembre 2023 Perché Un posto al sole non va in onda l'8 settembre 2023 Martina Pedretti - 7 Settembre 2023...Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nelle puntate in onda il 9 settembre , alle 14.10 , Zuleyha sembra particolarmente scossa . Demir e Sevda , pensando che sia per le accuse che le ha mosso pubblicamente ...

Terra Amara Anticipazioni 9 settembre 2023: Yilmaz accusa Mujgan di tradirlo con Fikret! ComingSoon.it

Conosciamo meglio Furkan Palali, l’affascinante attore che interpreta Fikret Fekeli nelle nuove puntate di Terra Amara, la soap turca in onda su Canale 5. Nelle nuove puntate di Terra Amara, in onda ...Il finale della soap opera turca Terra amara si preannuncia parecchio movimentato. La protagonista assoluta Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) ritroverà la felicità al fianco del new entry Hakan ...